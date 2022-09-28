“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan G.D., H.K. ve S.K. isimli şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma sonucunda G.D., H.K. ve S.K. isimli şüpheli şahıslardan 43 adet perge hap, 0,8 gram esrar maddesi, 2 adet cam aparatı (bong) ele geçirildi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

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