Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma sonucunda G.D., H.K. ve S.K. isimli şüpheli şahıslardan 43 adet perge hap, 0,8 gram esrar maddesi, 2 adet cam aparatı (bong) ele geçirildi.
“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan G.D., H.K. ve S.K. isimli şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Yorumlar