“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan T.A. ve M.Ş. isimli şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Araçta yapılan aramalarda T.A. ve M.Ş. isimli şüpheli şahıslardan; 6 parça halinde 680 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 537,1 gram skunk maddesi ve 456 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Piraziz ilçesindeki uygulama noktasında yapılan çalışmalarda “dur” ikazına uymayarak kaçan araç, Bulancak ilçesinde durduruldu.

Giresun’da “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan iki şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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