Giresun Yeşilay Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü iş birliğinde uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile ilgili bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi.

Atatürk Meydanı’ndaki belediye binası önünde açılan stantta vatandaşlara uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için bilgilendirmelerde bulunuldu.

Giresun Yeşilay Şubesi’nden yapılan açıklamada, “26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele gününde, Giresun Yeşilay Şubesi olarak Giresun Narkotik Şube ile birlikte farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yaptık. Bağımlılıkla mücadelede öncü olan Yeşilay’ın misyon ve vizyonunu halkımıza anlattık. Madde bağımlılıklarının zararlarından korunmak için neler yapabileceğimizi ve ücretsiz psikolojik destek veren YEDAM hakkında bilgi verdik. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bağımlılıklardan uzak durmanın önemini vurguladık. Yeşilay’ın kuruluşundan bu yana yürüttüğü bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek vermek isteyen herkesi şubemize bekliyoruz. Sağlıklı bir yaşam dileğiyle” ifadeleri kullanıldı.