Giresun’da fındık hasadına günler kala üreticiler hasat öncesi bahçe altı temizlik çalışmalarına başladı. Fındık bahçelerindeki temizlik çalışmalarını sürdüren üreticiler, daha önceki yıllarda olduğu gibi hasat öncesi fındık fiyatının açıklanmasını bekliyor.

Devletin açıklayacağı müdahale alım fiyatlarının serbest piyasayı da etkileyeceğini ifade eden üreticilerden Murat Öztürk, artan maliyetler karşısında en az 100 lira beklediklerini söyledi. Fındık üreticisi Murat Öztürk, “Fındığın bahçe altını temizlemek için günlük yevmiye bin 500-2 bin lira arasında, fındık toplama yevmiyesi ise en az 500 lira. Bunun yanı sıra sabah kahvaltısı, öğlen, akşam yemekleri var. Bunların hepsi yapılacak ondan sonra da fındıktan para kazanılacak. Yani fındığı topladığın zaman yarısı yevmiyeye gidiyor yarısı sana kalıyor. Ayrıca ilaçlamaya, gübre, yıllık bakımın parası da sana kalan paradan çıkacak. Kısacası bütün bunları düşünerek fındıktan kalan paranın üçte ikisi maliyetine gidiyor. Bütün bu artan maliyetler göz önünde bulundurularak fındık hasadına başlamadan önce fındığın fiyatı belli olur ve vatandaş da buna göre hareket eder. Karadeniz’in başlıca fındık iyi bir para yapar ve üreticinin de yüzü güler diye düşünüyoruz” dedi.

Fındık toplama tarihi açıklandı, fiyatı açıklanmadı

Fındık toplama tarihlerinin açıklandığını ancak fiyatların henüz açıklanmadığını hatırlatan Nihat Öztürk ise “Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada sahil kesimlerinde 12 Ağustus’ta fındık toplanmaya başlanacak ancak fındık fiyatları açıklanmadı. Toplayacağımız fındığı henüz kaça satacağımızı bilmiyoruz öyle bir sezona gireceğiz. Fındık rekoltesi bazı bölgelerde yoğun olsa da bazı bölgelerde yok denecek kadar az. Türkiye ortalamasında ise rekolteyi 850 bin ton olarak bekleniyor. Bizim en büyük sıkıntımız fındıkta maliyet artışının sürekli yükselmesi oldu. Bu sene fındığın pahalı bir maliyeti olacak onu görüyoruz. Haliyle bunu karşılayacak bir fiyat açıklanmasını da bekliyoruz. Bizim beklentimiz 100 liranın altında olmamasıdır. Böyle bir fiyat açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Giresun’da serbest piyasada geçen yılın ürünü fındık fiyatının ise 60 liradan alıcı bulduğu belirtildi.