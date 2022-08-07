Kazada araç sürücüsü Özgür Yıldırım ile araçta bulunan M. K.Y. (65) ve A.N.Y. (1) yaralandı. Yaralılar Giresun’daki hastanelerde tedavi altına alındılar.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçalı köyü Çukur mevkiinde Özgür Yıldırım’ın (32) idaresindeki 14-TGK-6 yabancı plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 39 yaşındaki Fatma Güler olay yerinde hayatını kaybetti.

Giresun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

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