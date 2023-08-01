Giresun’un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza Giresun’un Yağlıdere ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçenin Umutbükü köyünde Mustafa M. idaresindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda Jandarma, AFAD ve Acil Sağlık Ekibi sevk edildi. Kazada, 3’ü ağır 6 kişi yaralandı. Araçta bulunan Güllü Mihmat ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Güllü Mihmat Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.