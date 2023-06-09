Dünyanın en kaliteli tescilli fındığına sahip Giresun’da fındığa ek gelir olarak yetiştirilen topraksız tarımda çilek üretiminin her yıl artarak devam ettiği belirtildi.

Giresun İl Tarım Müdürlüğünce yürütülen “Topraksız Tarım Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 2022 yılında Keşap ilçesi Güney köyünde kurulan Mustafa Karavelioğlu’na ait serada bu yılki hasadın yüksek olması yüzleri güldürdü.

Giresun İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Giresun’da 2021 yılından bugüne kadar 10 ayrı topraksız çilek serası kurulduğu hatırlatılarak “Giresun ilinde Proje hibe desteğiyle 2021 yılında da 2 adet 320’şer metrekarelik, 2022 yılında ise 8 adet 300’şer metrekarelik olmak üzere toplam 10 adet topraksız tarım çilek serası kurulumu yapıldı. Çiftçilerimiz ürettikleri çileklerini Pazar sorunu yaşamadan yerel pazarlarda iyi fiyattan sattıkları ifade ediliyor. Ayrıca seralar İl,İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendislerimiz tarafından düzenli olarak ziyaret edilerek, çiftçilerimize teknik destekte sağlanmaktadır” denildi.

Çilek üreticisi Mustafa Karavelioğlu ise üretimden oldukça memnun olduklarını ifade ederek,pazarlama sonunu yaşamadıklarını söyledi.