Giresun Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, şehir genelinde sürdürdüğü sıfır atık eğitimlerine turistik tesisler ve otellerle devam etti.

Eğitimlerde, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla sıfır atık felsefesi, geri dönüşüm yöntemleri ve atık yönetimi konuları ele alındı. Katılımcılar, atık üretimini azaltmanın yanı sıra enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik stratejileri hakkında bilgi sahibi oldular.

Uzmanlar, turizm sektörünün çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, sıfır atık uygulamalarının benimsenmesinin hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağladığını vurguladılar. Ayrıca, bu uygulamaların misafir memnuniyetini artırarak tesislerin rekabet gücünü yükselteceği ifade edildi.

Eğitimler sayesinde, turistik tesis ve otellerde oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Yetkililer, bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirterek sektördeki tüm paydaşların çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsemesi için çalıştıklarını aktardılar.