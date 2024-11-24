Meteorolojik tahminlere göre Giresun’da etkili olması beklenen sağanak yağış, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumların temsilcileri İl AFAD Merkezinde toplandı.

Toplantı, Giresun Valiliği’nin koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gerçekleştirildi. Vali Vekili Şahin Bayhan’ın başkanlığında yapılan toplantıya, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Tuğhan Sakarya, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Türedi ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, il genelindeki muhtemel afet riskleri değerlendirilerek, müdahale planları gözden geçirildi. AFAD Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, toplamda 765 personel ve 363 araçlık bir ekip, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, karla mücadele ve kurtarma operasyonları için görevlendirildi. Ayrıca, ilgili kurumlar sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi ve muhtemel acil durumlara karşı önlemler almak için gerekli hazırlıkları yaptı.

Ulaşımda kritik uyarılar: Espiye-Yağlıdere-Alucra yolu kapatıldı

Toplantı sonrasında, özellikle kış aylarında yoğun trafiğin olmaması nedeniyle, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapanan Espiye-Yağlıdere-Alucra İl Yolu’nun 77-97 kilometreleri arasındaki kesiminin kapalı olduğu duyuruldu. Bu bölgeyi kullanmak zorunda olan vatandaşların alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, aşırı yağışların beklendiği kritik bölgelerde ve yüksek kesimlerde muhtemel afet risklerine karşı tüm ekiplerin hazır olduğu kaydedildi.

Vali Vekili’nden uyarı: Trafiğe çıkmayın

Vali Vekili Şahin Bayhan, toplantıda yaptığı açıklamada, “Tüm kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor. Sahada her türlü ihtiyaca anında müdahale etmek için ekiplerimiz hazır bekliyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve uyarılara dikkat etmelerini rica ediyoruz” dedi.

7/24 hizmet: AFAD ve ilgili kurumlar sahada

Giresun genelinde sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ile tipinin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda, TAMP çerçevesinde AFAD Merkezi’nde 7/24 süresince ilgili kurum temsilcilerinin hazır bulunacağı belirtildi. Bölge halkının herhangi bir olumsuzluk durumunda Alo 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurabileceği vurgulandı.