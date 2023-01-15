Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca, 14.01.2023-15.01.2023 tarihleri arasında Terörle Mücadele Harekatı kapsamında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Şebinkarahisar kırsalında ‘Keşif-Gözetleme, Pusu-Dinleme ve Arama-Tarama’ faaliyetleri icra edilmiştir. Operasyona katılan timlerimiz vukuatsız olarak birliğine dönmüştür.” ifadelerine yer verildi.

FİSKOBİRLİK birkaç yıl içinde ürün sayısını iki katına çıkaracak

FİSKOBİRLİK birkaç yıl içinde ürün sayısını iki katına çıkaracak

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi kırsalında komando birlikleri tarafından terörle mücadele amacıyla Şehit J. Ord. Asb. Bşçvş. Ahmet Eryılmaz Operasyonu gerçekleştirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.