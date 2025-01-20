Giresun’un Görele ilçesinin Gülpınar köyü gençleri tarafından yaklaşık bin rakımlı Alnak Kayası’na Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu hatırası için göndere çekilen Türk bayrağı, yenisiyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak yenisiyle değiştirildi.

Gülpınar Köyü Gençlik ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından İlçenin Gülpınar köyü Alnak Kayası Tepesine Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda 13 Ocak 2024 tarihinde bölücü terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu anısına dikilen Türk bayrağının yenisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla göndere çekildi.

Gülpınar Köyü Gençlik ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin anlamlı çalışmasıyla ilgili bilgi veren Selçuk Topal, “Derneğimiz bünyesinde bulunan arkadaşlarımızla beraber ilçemiz Görele’ye son gelen şehidimiz Ahmet Köroğlu’nun hatırasını yaşatmak adına köyümüzün zirvesinde bulunan bin rakımlı Alnak Kaya Tepesine 14 metre uzunluğu bulunan göndere 20 metrekare Türk bayrağı çekmiştik. Şehidimizin vefatının birinci yıldönümümde Türk bayrağının bulunduğu yere de bilgilerinin yer aldığı bir anıtının yanında Kuran-ı Kerim okuyup dua ettik. Ardından yıpranmış bayrağı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okuyarak yenisiyle özelliğini göndere çektik. Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu nezdinde bütün şehitlerimize minnettarlığımızı göstermektir” dedi.