Giresun’un Keşap ilçesinde 1980-2018 yılları arasında Açık Ceza İnfaz Kurumu olarak hizmet veren bina ve 2 bin 925 metrekarelik arazi, Giresun İl Özel İdaresi tarafından satışa çıkarıldı. Cezaevinin kapatılmasının ardından, mahkumlar Espiye Bölge Cezaevi’ne nakledilmişti.

Keşap Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun 2018 yılında kapatılmasının ardından, eski cezaevi binası ve arazisi geçtiğimiz günlerde ihaleyle satılmak üzere Giresun İl Özel İdaresi tarafından ilan edildi. İhaleyle satışa çıkarılan gayrimenkulün bedeli ise 19 milyon 750 bin TL olarak belirlendi.

‘Kamuya kazandırılmalı’ tepkisi

Keşap CHP İl Genel Meclisi Üyesi Özgür Karaosman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu binanın ve arazisinin satışını doğru bulmadıklarını belirtti. Karaosman, “Burası, ilk kez satışa sunulan bir yer değil. Geçtiğimiz yıl da ihale ile satışa çıkarılmış, ancak daha sonra Adliye Lojmanı yapılacağı belirtilmişti. İhaleye çıkarsa, parası olan her müteahhit burayı alabilir. Oysa biz bu alanın kamuya kazandırılmasını, örneğin bir öğrenci yurdu gibi kamu kuruluşlarına devrini savunuyoruz. Cezaevinin satışının, kurumlar arası devir işlemleriyle çözülebileceği bir durum olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Karaosman, ayrıca cezaevinin arazisiyle birlikte satışa çıkarılmasının yerel halk tarafından tepkiyle karşılandığını, bu tür kamuya ait alanların ihale yoluyla satılmasının doğru olmadığını vurguladı.

İhale 30 Aralık 2024’te

Öte yandan, ilan.gov.tr’de yayımlanan ilanda, Giresun İl Özel İdaresi’nin taşınmazın satışını Kapalı Teklif İhale Usulü ile gerçekleştireceği belirtilerek, ihalenin 30 Aralık 2024 tarihinde yapılacağı duyuruldu. İhaleye katılacaklardan adli sicil kaydı da istenen belgeler arasında yer alacak.