Giresun’da etkili olan sağanak yağmur sonrası Piraziz ilçesinde bazı ev ve iş yerleri su baskını yaşandı. AFAD evlerinde mahsur kalan üç vatandaşı kurtarırken, belediye ekipleri ise su tahliye çalışmalarına başladı.

Giresun’da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kırmızı kod ile uyarısının ardından Giresun merkez ve bazı ilçelerde sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerden Piraziz ilçesinde bazı ev ve işyerlerine su baskını yaşandı. İlçenin Yenimahalle Emniyet Caddesinde bodrum katında yaşayan bir evde ise mahsur kalan üç kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayla ilgili herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ilçede su baskını yaşanan ev ve işyerlerinde su tahliye çalışmalarının yapıldığı belirtildi.