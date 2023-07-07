Giresun Belediyesi şehrin tarihi ve kültürel varlıklarını gün yüzüne çıkararak turizme kazandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve vatandaşlar arasında “Özgürlük Yolu” olarak bilinen bölgenin daha modern ve daha güzel bir hale gelmesi amacıyla hazırlanan projede çalışmalar başladı. Özgürlük Yolu Projesi’nin kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması hedeflediklerini kaydeden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, “Özgürlük Yolumuz yıllardır unutulmuştu. Bu güzelliğimize el atalım istedik ve projemizi başlattık. İnşallah tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğunda Özgürlük Yolumuz çok güzel hale gelecek. Şehrimizi güzelleştirmek, değerlerini gün yüzüne çıkararak vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin kullanımına sunmak için çalışıyoruz. Projemiz şimdiden Giresunumuza hayırlı olsun” dedi.