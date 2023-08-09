Giresun’un Yavuzkemal beldesinde “Önce Üretim” hedefiyle tarım ve seracılığa verilen destekler ilk meyvelerini verdi. Yavuzkemal belediyesinin üreticilere ücretsiz dağıttığı domates, biber, patlıcan, karnabahar, brokoli ve top pancarı fidelerinden ilk hasatlar toplanmaya başladı.

Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, ilk hasatlarını toplayan üreticilere yardım etti. Başkan Önal, hasat toplama etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Yavuzkemal Belediyesi olarak tarım ve seracılığı desteklemek ve geliştirmek amacıyla dağıtımını yaptığımız fidelerin halkımız tarafından yetiştirilerek ilk hasatlarını toplamaya başladık. Öncülüğünü yaptığımız uygulamalı tarım ve seracılığın, halkımız tarafından da uygulanması bizleri oldukça memnun etmektedir. Bölgemizin ve halkımızın ekonomisine katkı sağlamak üzere ‘Önce Üretim’ sloganı ile çıktığımız yolda durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Projenin amacına ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Önal, beldede tarım ve seracılığın geliştirilmesi ve üretimin artırılması için üreticilere verdikleri desteklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.