Giresun’un Çamoluk ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği iş birliğiyle, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçları denetlendi.

Şehit Hamza Karacaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen denetimlerde, 14 okul servis aracı ve şoförlerinin teknik durumu, öğrenci güvenliği ve trafik kurallarına uygunluğu kontrol edildi.

Yetkililer, öğrenci taşımacılığında güvenliğin birinci öncelik olduğunu belirterek, bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini açıkladı. Denetimlerin, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak amacıyla yapıldığı vurgulandı.