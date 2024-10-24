Giresun’da 2024 yılı Eylül ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 113 bin 22’ye ulaştı ve bu araçların yüzde 45,9 ’unu otomobiller oluşturdu. Eylül ayında toplam 3 bin 769 taşıt devri yapıldı, en fazla devredilen araçlar ise otomobiller oldu.

Eylül ayı sonunda Giresun’da trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 113 bin 22’ye ulaştı. Bu taşıtların 52 bin 22’sini otomobil, 34 bin 884’ünü kamyonet, 9 bin 919’unu motosiklet, 6 bin 834’ünü minibüs, 4 bin 808’inikamyon, 597’sini traktör 432’sini otobüs ve 3 bin 788’sini ise özel amaçlı araçlardan oluşuyor.

Eylül ayında toplam 3 bin 769 adet taşıt devri yapıldı. Devir işlemleri içinde yüzde 2 bin 73 araç ile otomobiller ilk sırada yer alırken, bunu bin 20 ile kamyonet, 337 ile motosiklet, 201 ile minibüs, 83 ila kamyon, 38 ile traktör ve 12 ile otobüs izledi. Giresun’da motorlu kara taşıtlarında bir önceki aya 726, bir önceki yıla göre ise 9 bin 933 artış yaşandı. Ayrıca bir önceki yıla göre en fazla artış yaşanan araç sayısında ise il sırada motosiklet yer alırken, bunu otomobil ve kamyonet izledi. Giresun 2024 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye’deki motorlu kara taşıtlarının binde 3.69’una sahip oldu.