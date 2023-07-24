Giresun’da fındık hasadına günler kala geçici tarım işçileri izleme kurulu toplantısı yapıldı. Vali Yardımcısı Nurullah Cemil Erciyas başkanlığında yapılan toplantıda Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi" konularında kararlar alındı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Giresun’a gelecek olan geçici tarım işçileriyle ilgili ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakımından mevcut sorunların tespiti ile bu sorunların giderilmesine yönelik alınması gereken tedbirler görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, fındık hasadında 16 yaşından küçük çocukların, çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta kişilerin çalıştırılmaması, Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracısı Belgesi almaları zorunlu olduğu, fındık hasadın da çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik denetim ekibi oluşturulması, oluşturulacak denetim ekiplerince fındık hasat döneminde fındık bahçeleri gezilmek suretiyle etkin bir kontrol ve denetim yapılması, işçilerin yerleşim alanlarındaki güvenlik tedbirlerinin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce sağlanması gibi bir çok konularda kararlar alındı.