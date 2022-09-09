Giresun Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan, şehir estetiğini bozan ve çevresel kirlilik oluşturan metruk binalar için harekete geçti.

Giresun Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan, şehir estetiğini bozan ve çevresel kirlilik oluşturan metruk binalar için harekete geçti.

Belediye ekipleri tarafından şehrin çeşitli mahallelerinde tespiti yapılan metruk binaların yıkımı için çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığının metruk binalarla mücadele eylem planı çerçevesinde şehrin çeşitli mahallelerinde bulunan ve yıkım kararı alınan binaların yıkımı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından son olarak Kavaklar Mahallesi Hopçuk mevkiinde 3 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Binaların yıkımı sırasında her türlü tedbiri alan belediye ekipleri, daha sonra molozları da kaldırıyor.

Mahalle sakinleri, özellikle küçük çocuklar için tehlike oluşturan ve zaman zaman madde kullanıcılarının mekanı haline gelen metruk binaların yıkımından dolayı Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve ekibine teşekkür ettiler.