Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında 6 bin adet sertifikalı maviyemiş fidanı dağıtıldı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Giresun İlinde Maviyemiş Üretiminin Arttırılması Projesi” kapsamında yüzde 75 devlet katkısı ile Bulancak, Espiye, Güce, Görele, Tirebolu ve Yağlıdere olmak üzere 6 ilçede 23 çiftçiye, 24 dekar alan için 6 bin adet sertifikalı maviyemiş fidanının dağıtımı gerçekleştirildi” denildi.

Maviyemiş, getirisi yüksek ürünlerden biri

Maviyemiş meyvesiyle ilgili bilgi de verilen açıklamada, “Maviyemişin (Blueberry) dünya genelinde ve ülkemizde yayılış alanı ve üretimi artmaktadır. Vitamin, mineral madde ve antioksidan madde içeriği en yüksek bitkilerden birisidir. Maviyemiş türleri sağlık ve gıda olarak çok farklı amaçlar için kullanılabilen bir meyve olup birim alandan diğer tüm meyve türlerine göre daha yüksek gelir getirmektedir” denildi.

2 yılda 94 üreticiye, 24 bin fidan dağıtıldı

Ayrıca, proje dahilinde Giresun ilinde 2022 yılında 31 kişiye 33 dekar alanda 8 bin 330 adet, 2023 yılında 40 kişiye 40 dekar alanda 9 bin 900 adet ve bu yılda 23 kişiye 24 dekar alanda 6 bin adet olmak üzere bugüne kadar 94 üreticiye toplam 24 bin 230 maviyemiş fidanı dağıtımı yapıldığı belirtildi.