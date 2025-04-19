Giresun Kent Konseyi’nin "Kur’an-ı Kerim’i Anlamak" eğitimi sona erdi.

Giresun Kent Konseyi tarafından Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen "Kur’an-ı Kerim’i Anlamak" konulu meal eğitimi, kapanış programıyla sona erdi. Giresun Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Kent Konseyi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Feridunoğlu, Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Önal, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Kapanış programında konuşan Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcısı ve Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanı Dr. Hüseyin Çolak, Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması için indirildiğini belirterek, "Kur’an, dirilere hitap eden bir kitaptır. Onu sadece mezarlıklarda okunan bir kitap olmaktan çıkarıp hayatın merkezine yerleştirmeliyiz. Bu sayede kaybolmaya yüz tutmuş olan doğruluk, sevgi, saygı ve adalet gibi değerlerimize yeniden kavuşabiliriz" dedi.

Kur’an’ın doğru anlaşılmasının her dönem büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Giresun Kent Konseyi Başkanı Dr. İsmail Cem Feridunoğlu ise, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konudaki hassasiyetine dikkat çekerek, Elmalılı Hamdi Yazır’a Kur’an tefsiri yazdırmasının bu önemin en somut göstergesi olduğunu hatırlattı.

Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Önal da Kur’an’ın aklı, düşünmeyi ve bilgi üretimini teşvik ettiğini ifade ederek, İslam dünyasının geçmişte felsefeden astronomiye, tıptan mühendisliğe birçok alanda Kur’an’dan ilham alarak önemli bilimsel çalışmalara imza attığını belirtti.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de yaptığı konuşmada, Kur’an-ı doğru anlamanın önemine değinerek, ahlaki değerlerin altını çizdi. Köse, İslam’ın temel ibadetlerinin yanı sıra doğru sözlülük, yalan söylememek ve başkasının hakkına zarar vermemek gibi ahlaki sorumlulukların da önemine dikkat çekti.

Program kursu tamamlayanlara katılım belge töreniyle sona erdi.