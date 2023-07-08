Giresun’da yürütülen kene mücadelesi çalışmaları konusunda kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü ekipleri tarafından 70 bin 312 büyükbaş hayvan keneye karşı ilaçlama yapıldı.

Giresun’da hyalomma soyu kenelerin yaygın olduğu Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ilçelerinde yer alan köy ve mahalellerde, yürütülen kene mücadelesi çalışmaları kapsamında 70 bin 312 büyükbaş hayvanın keneye karşı ilaçlandığı kaydedildi.

Kene mücadelesi konusunda açıklamalarda bulunan Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, “Kene mücadelesinde İl Müdürlüğümüz tarafından temin edilen ve et ile sütte kalıntı bırakmayan ilaçlar kullanılmakta olup, büyükbaş hayvanlar muhtarlıkların ve önder çiftçilerin de desteği sağlanarak, riskli yerler başta olmak üzere ücretsiz olarak ilaçlanmaktadır. Çiftlik hayvanlarında yapılan bu ilaçlı mücadele çalışmalarının temel amacı kenelerin biyolojik üreme zincirini kırarak popülasyonunu mümkün olduğunca azaltmaktır. Doğada çok geniş alanlarda bulunan, larva, nimf ve ergin evreleri beslenmek için yabani hayvanları ve evcil hayvanları tercih eden ve hızlı üreyebilen kenelerin herhangi bir mücadele yöntemiyle tamamen yok edilmesi mümkün değildir” dedi.

Vücuda yapışan keneye müdahalede zaman önemli

Sıcak mevsimlerde insanlara kene tutunması vakalarının artması nedeniyle kenelerin bulunabileceği alanlara gidildiğinde dikkatli olunması konusunda da uyarılarda bulunan Angın, “Kırsal ve ormanlık alanlardan dönüşte vücutta kene yönünden mutlaka kontrol yapılarak eğer kene tespit edilirse çıplak elle dokunmamak şartıyla, parçalanmadan ve ezilmeden en kısa sürede çıkartılmalı veya yakındaki bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Çünkü kene yapışmasından sonra kan emmeye başlaması dolayısıyla virüsü bulaştırması için yaklaşık 12 saat gibi belirli bir zamanın geçmesi gerekmektedir.Bu nedenle arazi dönüşünde vücutta kene kontrolü yaparak yapışan bir kene varsa gün geçirilmeden uzaklaştırılması en önemli tedbirdir. Ayrıca çiftçilerimizin, yaz mevsiminde tarlada çalışma saati olarak; kenelerin hareketsiz veya en az hareketli oldukları, sıcaklığın 15 derecenin altında olduğu zaman dilimleri olan sabah 05:00-10:00 arası ve akşam 17:00-20:00 saatleri arasını tercih etmeleri faydalı olacaktır” diye konuştu.