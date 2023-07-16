Giresun’un Keşap ilçesinde refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, minibüsle çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Keşap ilçesi Kılıçlı mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Giresun’dan Espiye istikametine seyir eden Tuncay Kömürcü (39) idaresindeki 28 AU 967 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, içerisinde 10 kişinin bulunduğu Yılmaz B. idaresindeki 26 ACR 983 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Tuncay Kömürcü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan minibüsteki sürücü Yılmaz B. ile yolcular Zümre B., Berra B., Ömer B., Doğanay Y., Kader Y., Afitap B., Latife B., Nazire L. ve Sevim Y. ise yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.