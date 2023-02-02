Giresun’da dün gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası başlanan karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Giresun’da dün gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası başlanan karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Giresun ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısından sonra etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 12 greyder, 6 yükleyici, 12 kanal kazıcı ve 4 kar bıçaklı araçtan oluşan toplam 34 iş makinası ile Giresun merkeze bağlı 10, Alucra ilçesinde 5, Doğankent ilçesinde 5, Görele ilçesinde 1, Keşap ilçesinde 2 ve Yağlıdere ilçesinde 9 köy olmak üzere toplam 32 köy yolu yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Giresun İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, "Giresun il genelinde 548 köyden 499 köy yolu İl Özel İdaresine, 49 köy yolu ise Karayollarına bağlı olup, İl Özel İdaresine bağlı 499 köy yolunun ulaşıma açık tutulması için 69 ekipten, 63 ekip faal olarak çalışmalarına devam edip kapanan yolları ulaşıma açık tutmaktadır” ifadelerine yer verildi.