Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını sürüyor.

Giresun İl Özel İdaresi’nin karla mücadele ekipleri kapalı 20 köy yolunun ulaşıma açarken, il genelinde toplam 67 karla mücadele aracı bulunuyor. Bu araçlar arasında 27 greyder, 11 yükleyici, 24 kanal kazıcı ve 5 kar bıçaklı ekipman yer alıyor. Giresun genelindeki 548 köyden 36’sının yolu ulaşıma kapanırken, bu köylerin 34’ü Alucra ilçesinde, 2’si ise Dereli ilçesinde yer alıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmaları sonucunda, 20 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Kapanan 16 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Giresun’un önemli turizm alanlarından biri olan Kulakkaya Yaylası’nın bağlı olduğu Yavuzkemal Beldesi’nde ise yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için özel çaba gösteriliyor. Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, “Kar yağışı ile birlikte Kulakkaya Yayla yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kimseyi yolda mahsur bırakmamak adına çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca beldemize bağlı obalar ve mahallelerde de 7/24 karla mücadele çalışmaları devam ediyor” dedi.

Başkan Önal, vatandaşlara ayrıca kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.