Giresun Tabip Odası ve Kızılay Derneği Giresun şubesi Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında kan bağışına ilgi ve farkındalığı artırmak için "Atalarımız canlarıyla Cumhuriyeti kurdular, Biz de 100. yılda kanlarımızla yaşatacağız!" sloganı ile kan bağışı etkinliği düzenledi.

Etkinlikte bir açıklama yapan Giresun Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu ve yalnızca bağış yoluyla temin edilebildiğini belirtti ve herkesi kan bağışı konusunda duyarlı olmaya ve vatandaşları halkın sağlığını korumak adına kan bağışı yapmaya davet etti.

Giresun Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli yaptığı açıklamada ”Bugün burada halkımızı kan bağışına teşvik etmek amacıyla toplandık. Şunu ifade etmek isterim ki kan sürekli bir ihtiyaçtır. Ve kan ve kan ürünleri yalnızca bağış yoluyla temin edilebilmektedir. Son günlerde Türk Kızılay’ı kan stokları tükenme noktasına gelmiştir. Bu durum da sağlık hizmetinin aksamasına neden olmaktadır. Son 1 hafta içinde bizzat kendi çalıştığım klinikte 3 ameliyat kan temin edilememesi nedeniyle iptal olmuştur” ifadelerini kullandı.