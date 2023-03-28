Giresun’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden aile hekimi Dr. Kenan Alpaslan son yolculuğuna uğurlandı.
Giresun’un Merkez ilçesinde Soğuksu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. Kenan Alparslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alpaslan’ın cenazesi saat 10.00’da Soğuksu Aile Sağlığı Merkezi’nin önüne getirildi.
Yakınları ve mesai arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen törende helallik alınmasının ardından Alpaslan’ın cenazesi merkeze bağlı Ortaköy’e götürüldü. Ortaköy’de kılınan cenaze namazının ardından Dr. Kenan Alpaslan’ın cenazesi Ortaköy Aile Kabristanlığında toprağa verildi.