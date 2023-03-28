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Yakınları ve mesai arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen törende helallik alınmasının ardından Alpaslan’ın cenazesi merkeze bağlı Ortaköy’e götürüldü. Ortaköy’de kılınan cenaze namazının ardından Dr. Kenan Alpaslan’ın cenazesi Ortaköy Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Cinayet gibi kazaya 55 gün hapse acılı eşten tepki

Cinayet gibi kazaya 55 gün hapse acılı eşten tepki

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