Giresun’un yüksek köylerinde yazın bolluğundan faydalanan köylü kadınlar, kış için yiyecek hazırlıklarına hız verdi. Özellikle Yavuzkemal Beldesi’nde, kadınlar meyve ve sebzelerden pekmez ve turşu yaparak kışa hazırlanıyor.

Yaz mevsiminde tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri değerlendiren köylüler, peziğin sapından turşu, kökünden ise depolama alanlarında saklayarak kış hazırlığı yapıyor. Elma ve armutları da pekmez yapmak için kullanan kadınlar, geleneksel yöntemlerle kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

Yavuzkemal Beldesi’nde kışlık yiyecek hazırlama geleneği devam ediyor. Kadınlar, imece usulüyle birbirlerine yardım ederek turşu, pekmez ve kuru gıdalar hazırlıyor.

Kışın önemli hazırlıklarından biri olan pekmez yapımını anlatan Emine Yüksel, “Kışın en çok ihtiyaç duyduğumuz pekmez oluyor. Bu sene elma ve armut bol. Bu meyvelerden pekmez yapmaya devam ediyoruz. Meyvelerin önce yıkanıp kaynatılıyor, ardından suyu süzülüyor ve tekrar kaynatılarak koyulaştırılarak pekmez kıvamına getiriliyor” dedi.

Melek Önal ise “Peziği kendi tarlamızda yetiştiriyoruz. Sap kısmı turşu, kök kısmı ise hem haşlanarak yeniliyor hem de pekmez yapımında kullanılıyor. Turşuları, çürümeden saklanması için topraktan yapılan kuyularda muhafaza ediyoruz” dedi.

Kadınlar, bu geleneksel hazırlıkları imece usulüyle yaparak dayanışma örneği sergiliyor.