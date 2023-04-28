Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde belediye öncülüğünde kurulan S.S Kadınlar Dokuyor Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ile yeniden üretimine başlanan tescilli Tamzara dokumasıyla kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladı.

Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla önce dokuma kursu düzenlenerek yetiştirilen kadınlar daha sonra kooperatifleşerek ihtiyaç sahibi kadınlar için üretim merkezi kuruldu.

Kadınlar Dokuyor Kooperatif Başkan Yardımcısı Nurgül Kuru, kooperatif çatısı altında hem unutulan Tamzara dokumasının yeniden hayat bulduğunu hem de ihtiyaç sahibi kadınların aile ekonomilerine katkı sağlandığını söyledi. Kuru, “Tamzara dokuması 18. yüzyıldan bu yana üretilen yerel halk kültürünün önemli bir öğesidir. Genelde pamuk ipliği kullanılmakla birlikte keten ve kenevir ipleri de kullanılır. Tamzara dokumasının çözgü ipliği yüzde 100 pamuktur. İnce olması, örme aralarında yer alan boşluklar suyu emdiği için ve gözeneklerin tuttuğu su, hava akımı ile kolay kaybolur. Bu nedenle teri çeken ve kolaylıkla kuruyabilen bir kumaştır. Geçmişte sofra bezi, peştamal, başörtüsü, hamam bürüklüğü, önlük, mendil, çarşaf, dırıl, gazelina gibi ürünlerde kullanılmıştır. Günümüzde ise Tamzara dokumasından elbise, gömlek, kravat, şal, fular, masa örtüsü, perde, hediyelik tekstil ürünleri üretilmektedir” dedi.

Kooperatif bünyesinde 20 kadının üretime katkı sağladığını da belirten Kuru, “Bir tarafta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilçenin farklı mahallelerinde kurslar düzenlenirken, diğer tarafta kooperatifimiz bünyasinde 20 kadın üretime katkı sağlamaktadır. Kooperatif bünyesindeki kadınların ürettikleri ürünler yine kooperatif aracılığıyla satılarak kadınların aile ekonomilerine katkı sunulmaktadır. Amacımız daha fazla Pazar ağı oluşturarak daha fazla kadınımıza istihdam ve katkı sağlayabilmektir” diye konuştu.