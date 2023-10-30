Giresun’da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna tıbbi müdahalede bulunan kadın hemşire, çocuğun annesi tarafından darp edilerek şiddete uğradı.

Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 29 Ekim Pazar günü saat 15.00 sularında yaşanan olayda, bulantı ve kusma şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye getirilen 15 yaşındaki kız çocuğu, serum takıldıktan sonra kısa bir baygınlık geçirince acil servis hemşiresi H.D., çocuğun annesi tarafından darp edilerek şiddete uğradı.

Kadın hemşireye fiziki saldırıda bulunan anneyle birlikte çocuğun babası da sağlıkta şiddeti öven sözlerle hakaretlerde bulundu. Olay yerine gelen diğer görevliler aileyi uzaklaştırırken konuyla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Olayın ardından 1 Ekim Pazartesi günü, Sağlık-Sen Giresun Şube temsilcileri ve hastane çalışanları tarafından sağlıkta şiddete karşı bir protesto eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Ogün Elifoğlu, yaşanan olayı kınarken “Sağlıkta şiddet tüm sağlık çalışanlarını, aile fertlerini ve hastaları etkilediği gibi nitelikli sağlık hizmeti sağlanmasını da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle sağlıkta şiddetin toplumsal bir sorun olduğu açıkça ortadadır” ifadelerini kullandı.

Elifoğlu, tüm toplumu sağlıkta şiddet vakalarıyla mücadele konusunda ortak tavır almaya davet etti.