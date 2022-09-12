Uyum eğitimi haftasının ardından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve sınıf seviyelerinde başladı.

Uyum eğitimi haftasının ardından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve sınıf seviyelerinde başladı.

Giresun’da, 5-9 Eylül uyum eğitiminden sonra 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili bugün çaldı. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte il genelinde okul öncesinde 5 bin 818, ilkokullarda 18 bin 522, ortaokullarda 18 bin 943 ve ortaöğretim kurumlarında ise 22 bin 205 öğrenci olmak üzere toplam 65 bin 488 öğrenci eğitim ve öğretim hayatına başladı. Giresun Valiliği tarafından Yeşil Giresun İlköğretim Okulunda yeni eğitim ve öğretim yılı için program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, yaptığı konuşmada, “Bugün, yeni bir okula ve yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Eğitim, çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen ve gelişen bir süreçtir. Bu süreçte, akademik bilgilerin yanı sıra, milli ve manevi değerlerle donatılmış, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yetişmiş, vatanını ve milletini seven, geçmişini bilerek ve sahip çıkarak, geleceğe dair ideal ve hedefleri olan bir nesil olmanız en büyük dileğimiz. Okullar bu amaçla sizlere sunulmuş ikinci bir ev, bir irfan yuvasıdır. Hayal etmekten, okumaktan, sorgulamaktan asla vazgeçmeyin” dedi.

Giresun Valisi Enver Ünlü ise, “Sevgili gençlerimizi vatanına, bayrağına, cumhuriyetine bağlı, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan insani değerleri benimseyen bireyler olarak yetiştirmek bizlerine en büyük hedefi ve arzusudur. Okul dört duvarla çevrilmiş, içerisinde öğrenci ve öğretmenin olduğu binalardan ibaret değildir. Okul aynı zamanda bir milletin hafızasıdır, tarihidir, kimliğidir, geçmişidir ve aydınlık geleceğidir. Böylesine önemli bir kurumun sorumluluğu çok önemli. Bu bilinçle hareket etmek te hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.

Program 4. sınıf öğrencilerin yeni eğitim öğretime başlayan öğrencilere çiçek vermesi ve folklor gösterisi ile sona erdi.

Düzenlenen programa Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Giresun Belediye Başkanvekili Abdurrahman Demirel ve protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.