Giresun’un Doğankent ilçesinde Harşıt Vadisi ve Uluslararası İran Karayolu üzerinde bulunan Hidro Elektrik Santralinin (HES) fazla suyunun tahliyesiyle oluşan yapay şelale, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yaylalardaki karların erimesi ve yoğun yağışların ardından yılda birkaç kez, yaklaşık bir hafta boyunca devam eden su tahliyesiyle meydana gelen şelale, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir manzara sunuyor. Havadan görüntülenen şelale, suyun yüksekten büyük bir güçle dökülmesiyle etkileyici bir görsel şölen oluşturuyor. Bölge halkı ve ziyaretçiler, bu doğa harikasının oluşturduğu muhteşem görüntüleri izlemek için bölgeye akın ediyor.