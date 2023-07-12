Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde önceki gün bir su fabrikasının depo bölümünde şiddetli yağış sonrası meydana gelen göçükte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ve cansız bedenine olay yerinden 2 km aşağıda dere kenarında bulunan Şinasi Özdemir bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İlçenin Üçtepe beldesinde önceki akşam 21.40 sularında şiddetli yağış sonrası bir su dolum fabrikasının depo bölümünde meydana gelen çökme sonucu toprak altında kalan Şinasi Özdemir’i arama çalışmaları sonrasında dün saat 17.30 sıralarında cansız bedeni olay yerinden 2 km aşağıda dere kenarında ekipler tarafından bulundu. Özdemir’in cenazesi yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, cenazesi bugün Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesi Hisarcık köyü Bayburtlu Kıran mahallesinde öğle namazı sonrasında kılanan cenaze namazının ardından toprağa verildi.