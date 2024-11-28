Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından fındık üreticilerine yönelik budama eğitimi tamamlandı.

Tarım arazilerinin yüzde 78’inde fındık yetiştiriciliği yapılan Giresun’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, verimliliği artırmak amacıyla budama eğitimi düzenledi. Düzenlenen eğitim sonunda 19 üretici sertifika aldı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Giresun Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 40 saatlik eğitim sonunda 19 üretici sertifika almaya hak kazandı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Fındık verimini artıran en büyük işlemlerin başında budama gelmektedir. Budamayı, gübreleme, zirai mücadele ve doğru kurutma yaparak fındığımızda aflatoksin oluşumunu önlemektir. Üreticilerimiz ile yaptığımız yayım çalışmalarında en çok budama ile ilgili talepler gelerek kurs açılması ile ilgili talep oluşmuştur.Talep doğrultusunda açtığımız kursa, 21 üretici başvuruda bulunurken, 19 üretici başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Fındık Yetiştiriciliğinde Genç Çiftçilere Yönelik Budama Eğitim ve Yayım Projesi, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde uygulamalı olarak sonlandırıldı.Eğitime, 19 üreticinin yanı sıra, ildeki fındık üreticilerine hizmet veren 25 tarım danışmanı da katıldı. Bu eğitim sayesinde, tarım danışmanları aracılığıyla bin 500 üreticiye dolaylı olarak ulaşılması hedefleniyor” denildi.