Tarım ve Orman Bakanlığı, Giresun Valiliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Giresun Ticaret Borsası iş birliğiyle, “Fındık Kokarca Zararlısı ile Mücadele” konulu bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, fındık üretiminde ciddi tehdit oluşturan bu zararlı ile

mücadelede alınması gereken tedbirler ve uygulanacak yöntemler üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Giresun Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıya Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun milletvekilleri Ali Temür, Nazım Elmas, Gıda Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Ziraat Odası Başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, fındığın bölge ve ülke için son derece önemli bir nimet olduğunu belirterek, "Türkiye’nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geliyor. Adeta toprakta yetişen altın. Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli üretimde ve ihracatta dünya lideriyiz. Dünya fındık üretiminin yüzde 65-70’ini Türkiye karşılıyor. Her sene ülkemize 2-3 milyar dolar civarında döviz kazandırıyor, 600 bin aileye ekmek oluyor. Şimdi fındığa yönelik önemli bir tehdide karşı ortam mücadele vermek üzere bir araya geldik. Bugün ele aldığımız Kokarca Zararlısı, fındık üretiminde ciddi tehdit oluşturan bir sorundur. Fındıkta verimi ve kaliteyi düşürmekte, ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Dünyada bu zararlıya karşı biyolojik mücadele yöntemleri öne çıkmaktadır. Mesela, samuray arısı kullanılarak zararlının yumurtalarını kontrol altında tutmak da, etkili bir yöntem olarak bilinmektedir. Tarım Bakanlığımızın da bu konuya gereken önemi verdiğini ve gerekli adımları attığını memnuniyetle takip etmekteyiz" dedi.

Mücadelede koordinasyon ve iş birliği önemli

Kahverengi kokarca zararlısına karşı alınacak yöntemlerle ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ise, "Fındık bir marka. Türkiye’nin bir markası. O yüzden her türlü zarar veren zararlı ile mücadele etmek bizim görevimiz. Ciddi bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kahverengi kokarca aslıda Doğu Asya kökenli bir zararlı. Avrupa’da 2004, Rusya’da 2013 ve komşumuz Gürcistan’da 2015’lerde tespit edilmiş. 2017’den itibaren de ülkemizde karşımıza çıkmıştır. Kahverengi kokarca ile mücadele de yalnızca bitkisel üretim meselesi değil aynı zamanda gıda güvenliği ve sürdürülebilir sağlanabilmesi için öneme sahip. Başlangıçta ülkemizde sınırlı sayıda gözükmekteyken bugün geldiğimiz noktada 35 ilimize yayılmış durumda. Zararlı hızlı bir şekilde ülkede yayılıyor ve o yüzden eylem planımızı harekete geçirdik. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Biyolojik mücadele bizim için en önemlisi. Bu konuda enstitülerimizi görevlendirdik. Geçen sene 207 bin samuray arısı serbest bırakıldı. Bu sene amacımız bir milyonun üzerine çıkmak. Daha fazla samuray arısı salarak biyolojik mücadelemizi artırmayı amaçlıyoruz. Bunun dışında feromon tuzaklar mücadelemizde önemli. Şu anda kışlak mücadelesindeyiz. Karadeniz Bölgesi’ndeki 442 bin haneyi ilaçladık. Kırsalın, ilaçlamasıyla çözülecek bir konu değil. Hızlı bir şekilde gözlük mücadeleye başladık. Hızlı bir şekilde bunun sayısını artıracağız. Yanılmıyorsam 49-50 bin boş kalan ev mesken ilaçlandı. Tüm bunların komple bir plan olarak yapılması gerekiyor. Mücadelede beş adım var. Koordinasyon ve iş birliği, eğitim ve bilinçlendirme, erken izleme, mücadele ve farkındalık kıymetli katılmışlar. Tüm bu önlemler verim ve kalite kayıplarını önlemeye yönelik adımlar. Eğer ilaçlamamızı mücadelemizi düzgün yapabilirsek ki bu sene mücadeleyi düzgün yapan bahçelerde sorun çok daha azdı. Önümüzdeki yıl üretimde kalitede ve derinde sorun yaşamadan geçirebileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Daha sonra basına kapalı olarak devam eden toplantının ardından Hisarcıklıoğlu başkanlığında, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde “Karadeniz Oda ve Borsa Bölge Toplantısı” gerçekleştirildi.