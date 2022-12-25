Giresun’un Dereli ilçesi Iklıkçı Tüneli girişinde yolda savrulan otomobil, çarptığı aydınlatma direğine saplandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Giresun’un Dereli ilçesi Iklıkçı Tüneli girişinde yolda savrulan otomobil, çarptığı aydınlatma direğine saplandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Dereli ilçesinden Giresun istikametine gitmekte olan Ahmet Can E. idaresindeki 28 RH 847 plakalı otomobil, Iklıkçı Tüneli girişinde kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, çarptığı aydınlatma direğine saplandı. Araçta sıkışan sürücü ve yolcular, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada sürücü Ahmet Can E. ile Gülsüm E., G.E. ve C.Y.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 89 yaşındaki Gülsüm E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.