Giresun Belediyesi şehir merkezinde bulunan duvarları sanatsal resimlerle süslüyor.

Şehir merkezinde yer alan soluk gri renkteki duvarlar, sanatsal içerikli resimlerle renkleniyor. Giresun Belediyesince uygulanan proje kapsamında, şehirdeki duvarlar, altgeçitler ve viyadük altları sanatsal içeriklerle donatılıyor. İlk olarak Sanayi Sitesi viyadük altının boyanması ile başlatılan çalışma kapsamında bölgenin dokusuna uygun bir konseptte diğer viyadük altları ve duvarlara Giresun temalı figürler çizilmeye devam ediyor.

Giresun Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehirde genellikle köprü ve viyadük altlarında bulunan betonarme duvarları renklendirip estetik açıdan da çekici hale getirilmesi hedeflendiği belirtilerek “Sanayi Sitesi viyadük altında Giresun manzarası resim çalışması uygulamasının ardından, vatandaşlardan ve çevre esnaftan gelen olumlu geri dönüşler sonrasında aynı çalışmanın diğer viyadüklerin altında da uygulanacaktır. Yerli ve yabancı turistlerin şehre girişte ilk karşılaşmış oldukları bu renkli çalışma vatandaşların da beğenisini topladı. Görsel çizimler, genellikle köprü ve viyadük altlarında bulunan betonarme duvarları renklendirip estetik açıdan da çekici hale getirirken, şehrin güzellik ve cazibesini de artırıyor. Özenle yapılan bu sanatsal çalışma, aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekip şehre olan ziyaretlerini artırırken, şehrin turizm ve kültürel etkinliklerine de katkı sağlıyor” denildi.