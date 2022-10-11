11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Giresun’da “Doğada Oyun” temalı resim sergisi düzenlendi.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Giresun’da “Doğada Oyun” temalı resim sergisi düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilan edilen “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” dolayısıyla Giresun’da resim sergisi düzenlendi.

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Nalan Okan Akın’ın Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında hazırladığı “Doğada Oyun” temalı sergi sanatseverlerle buluştu. Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezinin desteğiyle Can Akengin Sanat Galerisinde düzenlenen sergide, Doç. Dr. Nalan Okan Akın’ın hazırladığı 22 resim ve 22 bez bebek figürü yer alıyor.

Doç. Dr. Akın, yaptığı açıklamada, “Oyun oynamak isteyen için her yer oyun alanıdır. Doğada oyun alanları dağlar, denizler ve ağaçlardır. Oyun oyuncakla, oyun arkadaşla oynanırsa daha keyiflidir. Doğada oyun arkadaşları hayvanlardır. Doğada oyun, doğal olanla oyun güvendir, huzurdur. Çocuğun hakkı oyun oynamaktır. Doğanın yok oluşuna şaşkınlıkla, korkuyla, kaygıyla, hüzünle ve çığlıkla tepki veren çocuğun isyanı acıtır yüreği. Sanatçının elinde şekillenen mesajdır bu isyan. Doğada her şey yok olduğunda elinde kalan bir örgüden hayvan bir de bez bebektir. Cıvıl cıvıl resim ve heykellerin iç içe geçerek hazırladığı sihirli dünya; gülümserken toplumun en mağdur ve savunmasız kesimini oluşturan çocuklar, özellikle de kız çocukları ve çocuk hakları konusunda bir kez daha düşünmemize zemin oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Akın, serginin 11-16 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacağını sözlerine ekledi.