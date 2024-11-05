Giresun Belediyesi, vatandaşların vicdani duygularını istismar eden dilencilik faaliyetlerine karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri, şehir merkezinde çeşitli noktalarda devriye ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle vatandaşların vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri vatandaşlardan şüpheli durumları kendilerine bildirmeleri konusunda çağrıda bulunarak, “Kentimiz genelinde belirli noktalarda devriye ve kontrol faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Şüpheli durumları lütfen bize bildirin, birlikte daha güvenli bir şehir oluşturalım” açıklamasını yaptı.