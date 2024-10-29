Giresun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü Giresun Valiliği önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti Milletvekilleri Nazım Elmas, Ali Temür, CHP Giresun Milletvekili, Elvan Işık Gezmiş, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923 tarihinde, büyük bir mücadelenin ardından Cumhuriyet ilan edildiğini vurgulayarak, “ ’Yurdunu alçaklara uğratma sakın’ düsturuyla millî mücadeleyi başlatıp, zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emaneti olan Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına Cumhurbaşkanımızın riyasetinde büyük bir uyanış ve şahlanış iklimi ile girdik” dedi.

Etkinlikler halk oyunları gösterisi, jimnastik gösterisi, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişi ile sona erdi.