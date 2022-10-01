Giresun’da odalar ve borsa seçimleri gerçekleştirildi.

Giresun’da odalar ve borsa seçimleri gerçekleştirildi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Bulancak ve Ticaret Sanayi Odası ve Giresun Ticaret Borsası’nda seçim heyecanı yaşandı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen seçimlerde mevcut başkan Hasan Çakırmelikoğlu ile Nuh Demir yarıştı. 17 grupta 2 bin 400 seçmenden 1353 seçmenin oy kullandığı seçimlerde Hasan Çakırmelikoğlu 17 gruptan birinci çıkarak 997 oy alırken, Nuh Demir ise 17 grupta toplam 356 oy aldı.

Giresun Ticaret Borsası seçimlerinde de mevcut başkan Hamza Bölük ile Halil Ak’ın listesi yarıştı. 257 seçmenin bulunduğu Giresun Ticaret Borsası seçimlerinde 245 delege oy kullanırken, Hamza Bölük’ün mavi listesi 123, Halil Ak’ın beyaz listesi ise 121 oy alırken, 2 oy geçersiz, 1 zarfta boş çıktı. Çarşaf listeyle gidilen seçimde her iki listeden de çizilenler oldu.

Öte yandan Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçimlerine ise Ali Fatoğlu başkanlığında tek listeyle gidildi. Yapılan seçimlerde Ali Fatoğlu’nun11 grupta 170 oy alarak yeniden meclis çoğunluğunu kazandı.