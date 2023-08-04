Giresun’da 12 yıldır bitirilemeyen inşaattan daire alanların mağduriyetleri devam ederken, müteahhittin sorumlu tuttuğu arsa sahipleri ise bu defa asıl sorumlunun müteahhit olduğunu ileri sürdü.

Giresun’un Teyyaredüzü Mahallesi’nde 2011 yılında anahtar teslim daire satın alan Nevin Dikici’nin inşaatın 12 yıldır bitmediğini açıklamasıyla ortaya çıkan olayda müteahhit firma yetkilisi Talat S. kendisinin de mağdur olduğunu ileri sürerek arsa sahiplerini sorumlu tutmuştu. Bu defa arsa sahiplerinden birisi olan Yılmaz Ahmet Unutmaz ise asıl sorumlunun müteahhit olduğunu ileri sürerek gerçeği yansıtmayan ifadelerle arsa sahiplerinin zan altında bırakıldığını söyledi.

Müteahhit firmanın mağduriyetleri sonucu çoğu kişinin daire sahibi olmadan hayatlarını kaybettiğini kaydeden arsa sahiplerinden Yılmaz Ahmet Unutmaz, ”Söz konusu Park Bahçem Konutları site inşaatında söz konusu müteahhit tarafından mağdur edilenler sadece söz konusu haberde yer alan Nevin Dikici değil, daire parasını ödedikleri halde ev sahibi olamamış onlar ve bu arada tabii ki arsaların teslim ettikleri müteahhitten sözleşmeleri gereği bu zamana kadar dairelerini alamamış olan arsa sahipleridir. Bizler arsa sahipleri olarak yaklaşık 19 senedir sözleşme şartlarını yerine getirmemiş olan müteahhit Talat S. tarafından mağdur olmuş kimsesi de her hangi bir daire sahibi olamadan yaşamdan kopmuş arsa sahipleridir. Müteahhit tarafından site ve arsa sahiplerine yönelik olarak yaptığı tüm açıklamaların tamamen arsa sahiplerini zan altında bırakacak doğru olmayan ifadelerdir. Müteahhit, parasını ödemiş ancak bu zamana kadar dairelerin teslim alamamış olan site mağdurlarını etkileyerek arsa sahibi olarak bizleri zan altında bırakmanın amaçlandığından hiç şüphem yoktur” dedi.

Öte yandan Giresun’un Teyyaredüzü Mahallesi’nde 2010 yılında başlayan inşaattan Giresun’un önde gelen isimlerinden siyaset, bürokrat ve iş dünyasından birçok isimin daire aldığı öğrenildi.