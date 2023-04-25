14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Giresun ve ilçelerinde bin 342 sandıkta 349 bin 169 seçmen oy kullanacak.

Kesinleşen seçmen sayılarına göre, Giresun’da 14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayıları da belli oldu. Kesinleşen seçmen sayılarına göre en il genelinde bin 342 sandıkta 349 bin 169 seçmen oy kullanacak. Giresun genelinde merkezde 326 sandıkta 106 bin 499 seçmenden sonra en fazla Bulancak ilçesinde 190 sandıkta 54 bin 98, en az ise 24 sandıkta 4 bin 944 seçmenle Çanakçı ilçesi yer alıyor. Diğer ilçelerde ise Alucra’da 50 sandıkta 6 bin, Çamoluk’ta 37 sandıkta 5 bin 39, Dereli’de 62 sandıkta 15 bin 99, Doğankent’ta 20 sandıkta 5 bin 34, Espiye’de 96 sandıkta, 27 bin 385, Eynesil’de 10 bin 471,Görele’de 118 sandıkta 25 bin 34, Güce’de 25 sandıkta 6 bin 301, Keşap’ta 72 sandıkta 16 bin 527, Piraziz’de 43 sandıkta 11 bin 377, Şebinkarahisar’da 91 sandıkta 15 bin 430, Tirebolu’da 101 sandıkta 26 bin 163 ve Yağlıdere’de 49 sandıkta 12 bin 328 seçmen olmak üzere toplamda il genelinde bin 342 sandıkta 349 bin 169 seçmen oy kullanacak.

Giresun genelinde en fazla seçmene sahip ilçe Bulancak olurken, en az seçmenin olduğu ilçe ise Çanakçı oldu. Bulancak ilçesinde 190 sandıkta 54 bin 98 seçmen oy kullanacağı 14 Mayıs seçimlerinde, Çanakçı ilçesinde ise 24 sandıkta 4 bin 944 seçmen oy kullanacak.