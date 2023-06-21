Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Nizamiye mahallesinde bulunan yerleşkede düzenlenen açılış törenine Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Aydemir, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hikmet Aydemir, hastanede akademik eğitim-öğretim ve hastane hizmetlerinin yürütüleceğini ifade ederek, “2 profesör, 1 doçent, 12 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 20 öğretim üyemiz mevcuttur. Bu binamızda gerek donanım olarak gerek fiziki olarak tüm branşlarda hemen hemen bütün hizmetleri verebilecektir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ise yaptığı konuşmada, hastanenin faaliyete geçirilmesinde hayırsever iş insanlarının büyük desteği olduğunu belirterek, “Rektörlük görevini üstlendiğim 2019 yılında Diş Hekimliği Fakültesinde sadece 3 öğretim üyesi vardı. Fakülte aktif değildi ve öğrencisi yoktu. Fakülteyi aktif hale getirip halkımıza sağlık hizmeti sunabilmek için harekete geçtik. Diş hekimliği fakültesi ve hastanesi kurmanın zorluğunu yaşayarak öğrendik. Diş Hekimliği Fakültesi kurmanın çok pahalı ve meşakkatli bir iş olduğunu söyleyebilirim. Bu zorlu yolda bizi fedakâr dostlarımız hayırsever hemşerilerimiz yalnız bırakmadılar. O güzel insanların sayesinde bugün hastanemizi açıyoruz” şeklinde konuştu.