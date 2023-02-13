Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun’un yükseklerinde dün geceden bu yana yağan kar nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.