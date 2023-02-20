6 Şubat’ta başlayan 2022/2023 eğitim-öğretim yılı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından verilen iki haftalık aranın ardından 20 Şubat itibariyle tekrar başladı, Depremin ardından Giresun’a gelerek kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhaneleri, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda ve konutlarda misafir edilen depremzede ailelerin okul öncesi 50, ilkokul 110, ortaokul 105, lise 71 olmak üzere toplam 336 öğrenciyle birlikte Giresun’da 73 bin 146 öğrenci ders başı yaptı.

6 Şubat’ta başlayan 2022/2023 eğitim-öğretim yılı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından verilen iki haftalık aranın ardından 20 Şubat itibariyle tekrar başladı, Depremin ardından Giresun’a gelerek kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhaneleri, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda ve konutlarda misafir edilen depremzede ailelerin okul öncesi 50, ilkokul 110, ortaokul 105, lise 71 olmak üzere toplam 336 öğrenciyle birlikte Giresun’da 73 bin 146 öğrenci ders başı yaptı.

2022/2023 eğitim-öğretim 2. yarı yılı ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, deprem felaketinin ardından hızlı bir şekilde harekete geçerek, depremzede çocukların yaşadıkları felaketin olumsuz etkilerini en aza indirmek için çabaladıklarını söyledi. Psiko-sosyal destek ekipleri kurulduğunu belirten Tosunoğlu ”Asrın felaketinin ardından tüm ülkemizde olduğu gibi Giresun eğitim camiası hızlıca harekete geçmiş; yöneticileri, öğretmenleri, çalışanları, öğrencileri ve velileriyle el ele vererek Valiliğimiz koordinesinde AFAD tarafından yürütülen yardım faaliyetlerine, gerek ilimizde gerekse deprem bölgesinde katılarak ellerinden gelen her desteği sunmuşlar, bundan sonra da sunmaya devam etmektedirler. Özellikle depremden etkilenerek ilimize gelen öğrencilerimizin nakil, kayıt ve eğitime hazırlık süreçleri başta olmak üzere tüm çocuklarımıza en iyi eğitim öğretim hizmetini sunmak için nitelikli ve özverili eğitim kadromuzla durmaksızın çalışıyoruz. Okul-veli işbirliği içerisinde, evlatlarımızın her daim yanlarında olmamız, onlara vereceğimiz en büyük destektir. Deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar göstermesin” ifadelerini kullandı.