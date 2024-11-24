Giresun’da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı. Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde Giresun’da ilk tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra tören Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi’nde devam etti. Buradaki törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, öğretmenler ve birçok öğrenci katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Tosunoğlu, öğretmenlere seslenerek “Sizler bu büyük ailenin en yeni fertlerisiniz. Heyecanınızı ve idealizminizi asla kaybetmeyin. Türkiye yüzyılı’nın inşasında sizlerin rolü çok büyüktür. Her öğretmenimizin gönlüne dokunarak, onları ülkemizin milli ve manevi değerleri ile büyütmek, bu toprakların mirasına sahip çıkacak bireyler yetiştirmek sizin elinizdedir. İlk günkü heyecanınızın daim olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından tören, göreve yeni başlayan 16 öğretmen görev yemini etmesiyle sona erdi.