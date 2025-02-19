Giresun genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 228 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Merkez’de 53, Alucra’da 35, Bulancak’ta 54, Çamoluk’ta 14, Çanakçı’da 3, Doğankent’te 3, Güce’de 12, Keşap’ta 16, Piraziz’de 22, Şebinkarahisar’da 10, Tirebolu’da 3 ve Yağlıdere ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının açılması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, cenazesi veya acil hastası olan vatandaşların bulunduğu bölgelerde yol açma çalışmalarına öncelik verildiğini belirtti.