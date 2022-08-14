Giresun’da 2 yıl önce yaşanan sel afetinde en çok zarar gören ilçelerden biri olan Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası’nda 4 yıl aradan sonra 30. Kümbet Yayla Şenliği düzenlendi.

Giresun’da 2 yıl önce yaşanan sel afetinde en çok zarar gören ilçelerden biri olan Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası’nda 4 yıl aradan sonra 30. Kümbet Yayla Şenliği düzenlendi.

Sel afetinin üzerinden geçen 2 yılın ardından düzenlenen Kümbet Yayla Şenliğine Giresun Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın, Sabri Öztürk, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin pandemi ve sel afeti nedeniyle 4 yıldır yapılamadığını hatırlatan Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, “Daha öncesinde pandemi, son 2 yıldır ise sel afetinin yaralarını sarmak için yapamadığımız Kümbet Yayla Şenliğimiz 4 yılın ardından yeniden yaptığımız için mutluyuz. Bizim amacımız sel afetinden zarar gören ilçemizi eski günlerinden çok daha ilerilere götürmekti ve bunu Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın desteğiyle kısa sürede gerçekleştirdik. Bu süreçte bizlere en büyük deste ise halkımızdan, milletimizden geldi. Yeniden bir araya gelip bu şenliği yapabildiğimiz için mutluyuz” dedi.

“Turizm yatırımlarımız devam ediyor”

Yayla şenliklerinin, yaylaların günümüzde turizme hizmet ettiğini ifade eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise “Giresun’da yayla şenlikleri denildiğinde ilk akla gelen Kümbet Yayla Şenliği’dir. Bugün 30’uncusunu yaptığımız Kümbet Yayla Şenliğini ilk yaptığımızda diğer yayla şenliklerinin de ateşini yakmış oldu. Bunların hepsi turizmimize birere katkı olarak şehrimize dönüyor.Bir taraftan turizmle ilgili altyapılar devam ederken diğer taraftan yayla şenliklerimiz turizme değer katıyor. Bunların bütün amacı şehrimizde turizmi kalıcı gelir haline getirmektir. Bu anlamda bizler, siyasilerimizle, yatırımcılarımızla, yöre halkımızla hep beraber üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise yaptığı açıklamada “Kulluk sabır ve şükür olmak üzere iki kelimeden ibarettir. İki yıl önce yaşadığımız Dereli afetinden sonra da gördük ki devlette iki kelimeden ibarettir. Kudret ve merhametten ibarettir. Şimdi Dereli’den geçtiğimizde iki sene önce sel afeti yaşanan yerleri değişmiş, dönüşmüş, gelişmiş ve güzelleşmiş olarak görüyoruz. Bizi bu noktaya taşıyan hem devletimize hem de milletimizin verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanan hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Giresun Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu da bir konuşma yaparak herkese iyi eğlenceler diledi. Yapılan konuşmaların ardından mahalli sanatçılar eşliğinde doyasıya eğlenildi, horonlar oynandı.