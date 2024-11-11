11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ‘Hüseyin Avni Alparslan” spor salonu kampüsü sahasında fidan dikme programı düzenlendi.

Programa Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, emniyet ve jandarma personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yıl içerisinde Giresun’da bir milyon ağacın toprakla buluşacağını belirtti.

Giresun’da fidan dikiminin il ve ilçelerde devam edileceğini kaydeden Vali Serdengeçti, “Ağaçlandırma kampanyasını Giresun’da başlattık ama ilçelerimizde de devam ediyor. Giresun vilayetimizde bu kampanya ile birlikte bir milyon ağaç fidanı dikilecek. Toprağımız bir milyon ağaç fidanı ile buluşmuş olacak. Giresun ilimizde bu kampanya ile birlikte bir milyon ağaç fidanı toprakla buluşturulmuş olacak. Geçen yıl Tirebolu ilçemizdeydik bu yıl merhum Hüseyin Şehit Hüseyin Avni Alparslan kapalı spor salonun yanındaki çevirgendeyiz. Ağaçlandırma sevgisini vatan sevgisi olarak değerlendiriyoruz. Orman hassasiyeti, yeşil hassasiyeti, bütün vatandaşlarımızın da olmazsa olmazı olması gerekiyor. Ağaçlandırmanın her türlü faydası var. Bir defa ağaçlandırma ile birlikte oksijen deposu sağlanıyor. Toprak korunuyor, su korunuyor, çevre muhafaza ediliyor. Habitat oluşturuluyor. Bu noktada ve aynı zamanda bir yenilik yani insanımız için börtü böcek için bütün canlılar için aynı zamanda bir hayat demektir” diye konuştu.

Vali Serdengeçti’nin konuşmasının ardından katılımcılar, aynı anda yüzlerce fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi.